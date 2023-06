Juventus fuori dalla Superlega | il comunicato ufficiale

(Di martedì 6 giugno 2023) Confermato quanto trapelatoSpagna nelle ultime ore: l’annuncio delladi abbandonare il progetto. La. Dopo le indiscrezioni provenientiSpagna, il club bianconero ha rilasciato unsul proprio sito web, confermando quanto trapelato nelle ultime ore. In merito alla questione della, il club bianconero ha dichiarato: “LaFootball Club S.p.A. (‘’ o la ‘Società’) informa di aver trasmesso una comunicazione agli altri due club, ovvero il Football Club Barcelona e il Real Madrid Club de Futbol, che, come la, non hanno esercitato il recesso ...

