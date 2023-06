Juve-Rabiot | ultimo tentativo per il rinnovo | i dettagli

(Di martedì 6 giugno 2023) Lanon molla Adriene ha fatto unper provare a trattenerlo in bianconero anche nella prossima stagione Lanon molla Adriene ha fatto unper provare a trattenerlo in bianconero anche nella prossima stagione. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la società avrebbe proposto ilcon le cifre attuali al francese per usufruire del Decreto Crescita.

I bianconeri punteranno forte su Frattesi in caso di mancato accordo conper il rinnovo. Il Sassuolo valuta il giocatore 30 milioni di euro , ma lavorrebbe inserire alcune contropartite ...... McKennie, Arthur e Zakaria), più Luca Pellegrini: lafarà di tutto per trovare loro nuove destinazioni. Discorso a parte per: Allegri vorrebbe trattenerlo, ma il francese ha il contratto ...La squadra dell'anno prossimo avrà tanti giovani e magari qualche italiano in più, molte meno stelle (esce; Paredes non è una stella e non sarebbe mai dovuto entrare, altro errore averlo ...

Rabiot, ultimo tentativo Juve: offerta di un anno Tuttosport

Prima di pensare ad acquisti e cessioni la Juve dovrà pensare ai rinnovi di contratti: da Rabiot a Cuadrado, le ultime novità ...La conferma di Massimiliano Allegri come allenatore della Juventus per la prossima stagione non è stata gradita da tutti all’interno dello ...