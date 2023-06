Juve | primi contatti per Vasquez e Frattesi | la situazione

(Di martedì 6 giugno 2023) Lantus ha avviato icon il Real Madrid ed il Sassuolo per Lucase DavideSecondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, lantus nella giornata odierna avrebbe avviato icon il Real Madrid per Lucas. Lo spagnolo ha un costo del cartellino di 6-8 milioni e potrebbe rappresentare un’opportunità per i bianconeri. Oltre allo spagnolo si lavora anche per Davidea centrocampo. Manna ha infatti incontrato a Milano la dirigenza del Sassuolo per portare avanti la trattativa.

La juve va a caccia di esterni e secondo quanto riporta Sky il primo obiettivo dei bianconeri sarebbe Lucas Vazquez del Real Madrid, che va in scadenza di contratto tra un anno e costa circa 8 milioni ...La mossa del club per trattenere il francese che si libera a parametro zero. E sulla Superlega la linea è tracciata ...