Juve prepara addio a Superlega | lettera a Real Madrid e Barcellona

(Di martedì 6 giugno 2023) (Adnkronos) - Lal'alla. Dalla Spagna rimbalzano voci relative al disimpegno della società bianconera in relazione al progetto avviato 2 anni fa e da sempre osteggiato dalla Uefa. Dopo qualche ora, il club bianconero fa il punto con una nota e "informa di aver trasmesso una comunicazione agli altri due altri club che, comentus, non hanno esercitato il recesso dal Progetto Super Lega (Football Club Barcelona eClub de Futbol) al fine di avviare un periodo di discussione tra i tre club avente ad oggetto l'eventuale uscita dintus dal Progetto Super Lega". "La Società procederà alle eventuali comunicazioni dovute ai sensi di legge all'esito delle interlocuzioni e valutazioni in merito a quanto precede, ...

Il Napoli si prepara al possibile addio di Kim Min - Jae . Secondo CalcioNapoli24 , il suo sostituto potrebbe arrivare dal Villarreal . Si tratterebbe di Pau Torres . 26 anni, con un contratto in scadenza nel 2024 ...

