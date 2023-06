(Di martedì 6 giugno 2023) Lantus continua le proprie strategie di allontanamento dal proprio passato e dallla gestione di Andrea Agnelli per cercare di abbassare...

Unache potrebbe consentire alladi sanare la propria posizione con la Uefa ed evitare pesantissime penalizzazioni.Lava avanti per la sua strada, anche se proprio ieri Aurelio De Laurentiis ha frenato l'uscita di ... E ladi promuovere il giovane Manna va proprio in questa direzione. Fiducia all'attuale ...... almeno ufficialmente, ma Marotta, Ausilio e Baccin hanno già fatto qualche. Altre le faranno ... Inzaghi Stagione super merito suo' Lo stile Mou, la, il terzo posto: Inzaghi col Toro ha ...

Juve, mossa per accontentare la Uefa: arriverà l'addio alla Superlega Calciomercato.com

La Juventus continua le proprie strategie di allontanamento dal proprio passato e dallla gestione di Andrea Agnelli per cercare di abbassare i rischi e le possibili sanzioni a tutti i livelli. Prima i ...Con Giuntoli ancora 'bloccato' al Napoli -in attesa di sviluppi- la Juve pensa già ad altre alternative per il nuovo ds ...