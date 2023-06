La trama è iniziata questa mattina, quando As e Marca hanno rilanciato l'della Juventus di ...ricattata, pronto il ricorso al Tribunale di Madrid . Juventus - Superlega, il comunicato dei ...... è stato uno dei club più attivi - insieme ai due spagnoli - nel fare nascere l'che ha mandato ... come conseguenza dei guai con la giustizia sportiva italiana, avrebbe portato laa una ...... zero trofei, un quarto posto in campionato arrivato solo per la penalizzazione dellae la ... Non a caso l'è quella di valorizzare le risorse interne puntando sull'attuale capo scout Geoffrey ...

Juve, idea Lucas Vazquez del Real Madrid | Mercato ... Calciomercato.com

Una stagione da cancellare per la Juventus. Tra penalizzazioni tolte e date per il caso plusvalenze e le tante critiche sul gioco espresso dalla guida di Massimiliano Allegri, alla fine è arrivato sol ...Il club bianconero invia una lettera alle due squadre iberiche ma assicura: “Decisione non correlata a possibili ulteriori sanzioni da parte della Uefa” ...