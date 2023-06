Juve | Di Maria dice addio | 'Me ne vado con la tranquillità di chi ha dato tutto'

(Di martedì 6 giugno 2023) Angel Dialla. Dopo un solo anno, l'argentino non rinnoverà il contratto con i bianconeri e sarà nuovamente...

Angel Dilascia la Juventus . Con un messaggio su Instagram, l'argentino ha annunciato il suo addio dopo una sola ...Con questo messaggio pubblicato sul proprio account Instagram Angel Disaluta ufficialmente la Juventus. (Segue servizio completo) ...Il prosieguo dell'azione aveva portato in gol Disul risultato di 0 - 0: rete successivamente annullata proprio per questo fallo. "Aureliano è stato molto bravo. In questo caso l'intervento del ...

Orsolini, il Di Maria che la Juve aveva in casa: voci di ritorno Tuttosport

Angel Di Maria lascia la Juventus dopo una sola stagione con 8 gol in 40 presenze, il Fideo lo ufficializza sui social.(Adnkronos) – “Sono giunto alla fine di una tappa difficile e complicata”. Angel Di Maria annuncia di fatto l’addio alla Juventus con un post su Instagram. L’argentino si congeda dopo una stagione bia ...