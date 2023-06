Juve | Allegri è ancora in sella | solo Elkann può cambiare tutto Le ultime

(Di martedì 6 giugno 2023) "La stagione è finita, sono stanco e non vedo l'ora di andare in vacanza. Io faccio l'allenatore e riprenderò a lavorare...

Ecco svelati tutti i dettagli riguardo questo appuntamento che metterà una parola fine riguardo la permanenza alla Juventus di Massimiliano. Ci sono delle novità importanti sul futuro ...E così l'ultima partita in cui Di Maria ha indossato la casacca della Juventus resta la sfida con l'Udinese di domenica sera in cui la squadra di(che proprio oggi il club ha confermato alla ...Leggi anche, Di Maria dice addio: "Me ne vado": "Ho 2 anni di contratto, chiedete alla società", ok patteggiamento manovra stipendi: ammenda per il club, patteggiamento ...

Sabatini sta con Allegri, le parole del dirigente: «Va lasciato in pace. Io alla Juve Ci andrei subito» A TMW Radio, Walter Sabatini è tornato a parlare così di Juve. SABATINI – «Penso che sbaglino.Secondo la stampa spagnola il club bianconero avrebbe scritto una lettera a Real Madrid e Barcellona annunciando l'intenzione di uscire dalla Superlega ...