Jovanotti | tradimento disatroso della moglie | matrimonio sepolto | L’amante è anche famoso

Leggi su howtodofor

(Di martedì 6 giugno 2023)Unè sempre un colpo duro da digerire, ma l’artista ha deciso di dichiarare quanto accaduto: ecco cosa è successo. Lorenzo Cherubini, in arte, è passato nella storiamusica italiana per aver portato l’attenzione sul rap, un genere fino a quel momento ignorato nel nostro paese. I suoi brani non a caso, riportano il suo stampo caratteristico che ancora oggi differenzia l’artista. La sua particolarità sta nel fatto che è riuscito a mescolare diversi stili musicali, iniziando dall’Hip Hop, passando per il funky e finendo per il rap. Un mix che ricrea uno stile unico che ancora oggi possiamo ascoltare in alcuni brani celebri come Serenata Rap, Raggio di Sole, Penso positivo e Ciao mamma. Il cantautore è nato a Roma, ma la sua famiglia è originaria di Cortona, ...