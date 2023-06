Jannik Sinner conserva il posto nel ranking ATP | la nuova classifica dopo il Roland Garros

(Di martedì 6 giugno 2023)è uscito prematuramente dal2023, venendo sconfitto in maniera inattesa dal tedesco Altmaier al secondo turno. Il tennista italiano ha concluso anzitempo la propria avventura nel secondo Slam della stagione e ha abbandonato prematuramente la terra rossa di Parigi, dove si era presentato per ottenere un risultato di lusso. Tra l’altro resta l’amaro in bocca visto il tabellone particolarmente favorevole che si era creato in seguito all’eliminazione del russo Daniil Medvedev. L’altoatesino ha perso una ghiotta occasione per poter migliorare il proprioATP e al momento si trova virtualmente al nonocon 3.300 punti all’attivo. Il 21enne poteva uscire dalla top-10 dellainternazionale, ma chi lo inseguiva non si è spinto ...

... "In quegli anni " racconta Federico - ho conosciuto benecerte partite alla playstation! Fino ai 13 o 14 anni il mio tennista di riferimento era Nadal poi ho conosciutoe Fognini e ho ...Rafael Nadal Le sorprese in questo Roland Garros non sono mancate . Dall'uscita del campione degli Internazionali d'Italia Daniil Medvedev a quella di, sconfitto da Daniel Altmaier in un match lottato fino al quinto set. Il primo colpo di scena, però, è arrivato prima dell'inizio del torneo del Grande Slam: il forfait del detentore del ...Alla Gazzetta il parere sugli italiani: "Il consiglio è dare un'occhiata a quello che fanno i top player. E staccatevi da quella linea di fondo!" Italy'sreacts during the Monte Carlo ATP Masters Series Tournament round of 32 tennis match against Argentina's Diego Schwartzman at Monte Carlo on April 12, 2023. (Photo by Valery HACHE / AFP) ...

Tennis, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti solo buoni giocatori Troppe esaltazioni nelle vittorie e critiche quando va male OA Sport

Jannik Sinner è uscito prematuramente dal Roland Garros 2023, venendo sconfitto in maniera inattesa dal tedesco Altmaier al secondo turno. Il tennista italiano ha concluso anzitempo la propria avventu ...Jannik Sinner ha deluso i suoi tifosi ancora una volta. L’eliminazione al secondo turno del Roland Garros rischia di pregiudicare l’intera stagione Non ci voleva proprio e soprattutto non se l’aspetta ...