Italiano “E’ una bella emozione | terremo le antenne dritte”

(Di martedì 6 giugno 2023) PRAGA (REPUBBLICA CECA) (ITALPRESS) – “E’ un grande orgoglio essere qui e poterci giocare la possibilità di alzare un trofeo. Il West Ham è una squadra piena di giocatori di qualità, di un certo livello e di talento, forti fisicamente, che hanno corsa e malizia, che esprimono il loro calcio, e noi dovremmo stare attenti in tutto e per tutto. E’ una finale, ogni dettaglio fa la differenza, qualsiasi errore ti può compromettere la partita e qualsiasi giocata ti può permettere di vincere. Dovremo avere leperchè abbiamo capito che certe gare si giocano su piccoli episodi”. Lo ha detto il tecnico viola Vincenzoalla vigilia della finale di Conference League in programma domani sera a Praga fra Fiorentina e West Ham., dopo aver fatto sapere che avrà a sua disposizione, oltre all’infortunato ...