Italiani razzisti | forse Ilary Blasi in clamorosa difficoltà | esplode il caso a Mediaset

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 6 giugno 2023) Tutti contro Helena Prestes, la provocatrice della 17ima edizione de L'Isola dei Famosi. Tutti l'hanno attaccata per il suo carattere irascibile e, nel gruppo dei naufraghi, i più critici sono ovviamente Andrea Lo Cicero e Marco Mazzoli. Per tutta risposta, la modella brasiliana ha deciso di fare il reality da sola, lontana dagli altri naufraghi con cui non si è integrata. Il primo ad accusarla è il deejay di Radio 105: “Quello che ha detto nei miei confronti è pura cattiveria - tuona Marco Mazzoli - noi non seguiamo nessuno, non abbiamo messo in piedi questo teatrino, lei vuole fare la vittima, vuole fare Belen anzi è Brutten Rodriguez”. È anche vero che la Prestes non è per nulla conciliante, ma la battuta di Mazzoli non è piaciuta in studio a Vladimir Luxuria: “Marco questa battuta non fa ridere nessuno”. Mazzoli non ci sta e rincara la dose: “Helena ha detto a noi che non vincerà ...