“Italia Loves Romagna” | Pausini | Ligabue | Blanco | Elodie | Giorgia e altri big al concerto di Campovolo

(Di martedì 6 giugno 2023) Il 24 giugno a– la Rcf Arena di Reggio Emilia (nella foto) – ilevento “ItaliaRomagna” a sostegno delle popolazioni colpite dalle recenti alluvioni. Sul palco 15 grandi nomi della musica italiana:, Elisa,, Emma,, Luciano, Madame, Fiorella Mannoia, Gianni Morandi, Negramaro, Laura, Max Pezzali, Salmo, Tananai, Zucchero (foto Ansa) La musica italiana non sta a guardare, e si unisce ancora una volta in un grande coro di solidarietà. Quindici cantanti di primo piano si ritroveranno insieme ail 24 giugno 2023 per ItaliaRomagna, un-evento, un unico intenso momento ideato per sostenere le popolazioni colpite dalla ...