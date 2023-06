Italia Loves Romagna | il 24 giugno artisti uniti per un concerto evento

Leggi su lopinionista

(Di martedì 6 giugno 2023) REGGIO EMILIA – 15 grandi protagonisti della musicana insieme in unico grande momento di solidarietà! È questo lo spirito che anima “”, il grandeper sostenere le popolazioni colpite dalla terribile alluvione che si è abbattuta sul territorio romagnolo, che si terrà il 24alla RCF Arena di Reggio Emilia (Campovolo). Sul palco Blanco, Elisa, Elodie, Emma, Giorgia, Luciano Ligabue, Madame, Fiorella Mannoia, Gianni Morandi, Negramaro, Laura Pausini, Max Pezzali, Salmo, Tananai e Zucchero. I biglietti per “” sono disponibili in prevendita da ora sui circuiti TicketOne, Ticketmaster e Vivaticket. La musicana si unisce per ...