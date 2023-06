Italia | i convocati di Mancini per la Nations League

Leggi su 11contro11

(Di martedì 6 giugno 2023) L’si prepara alle fasi finali della. Il commissario tecnico della Nazionale Robertoha da poco diramato la lista dei 23che prenderanno parte alle Finali in programma a metà giugno. Dopo aver terminato il girone in testa davanti a Ungheria, Germania e Inghilterra gli azzurri hanno ottenuto la qualificazione alla semifinale, dove affronteranno la Spagna giovedì 15 giugno ad Enschede. La finale è invece in programma domenica 18, contro la vincente dell’altra semifinale tra Olanda e Croazia (14 giugno alle 20:45). Per Immobile e compagni potrebbe essere l’occasione per vendicare la sconfitta in semifinale nell’ultima edizione della, anche in quel caso contro la Spagna. Le Furie Rosse riuscirono a imporsi in quel di ...