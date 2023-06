Italia-Argentina | Volley Nations League | ultime e diretta TV

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 6 giugno 2023) Questa sera alle 22.30 orana, si gioca infatti ad Ottawa in Canada, l’affronta l’nella sua prima partita dellamaschile. Gli uomini di De Giorgi si presentano dunque all’appuntamento da campioni del mondo in carica, dopo l’oro conquistato lo scorso anno in Polonia. Questo sarà già un buon test di alto livello per capire a che punto sta la squadra fin dal primo incrocio. Andiamo dunque ad analizzare lenovità e dove vedere intelevisiva il match. Come stannoItalmaschile (Crediti foto: FIPAV Facebook)La gara si preannuncia decisamente tesa e dal difficile ...