Istat | Rizzetto Fdi | ' con governo Meloni Paese cresce'

(Di martedì 6 giugno 2023) Roma, 6 giu. (Adnkronos) - “Le misure messe in campo dal, tra cui quelle indirizzate a migliorare il mercato del lavoro, portano ilad una crescita che va beneficio di imprese, famiglie e cittadini. C'è molta fiducia nell'attività che stiamo portando avanti. La conferma arriva anche dai datidiffusi oggi, che mostrano come il Pil italiano è atteso in crescita nel 2023 (+1,2 per cento) e nel 2024 (+1,1 per cento). In linea con questi dati è previsto un aumento dell'occupazione e un calo del tasso di disoccupazione. Gli investimenti manterranno ritmi alti e siamo al lavoro per fare in modo che ci sia una crescita dei salari”. È quanto dichiara in una nota il presidente della Commissione Lavoro della Camera, Walter(FdI).