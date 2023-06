Isola | Nathaly e Fabio si sfidano di nuovo al televoto ma il risultato è ribaltato

(Di martedì 6 giugno 2023)sono finiti alflash per restare all'dei famosi sull'ultima spiaggia, ilquesta volta è diverso L'articolo proviene da Novella 2000.

E lei si infuria: 'Italiani razzisti'2023, diretta 5 giugno:prima eliminata Attacco di panico Un attacco di panico in piena regola. E' questo quello che è successo durante la diretta ......Helena Prestes sin dall'inizio di questa edizione dell'dei Famosi ha fatto discutere, al punto da riuscire nell'impresa di far coalizzare l'intero gruppo contro di lei , a eccezione di...... 'Tra te e Belen c'è un abisso' Ilary Blasi ha poi dato la parola al naufrago de L'dei Famosi , che non c'è andato affatto giù leggero nei confronti diCaldonazzo . Ad un certo punto ...

Isola dei Famosi: Nathaly Caldonazzo all'Ultima spiaggia, sola contro tutti Today.it

In prima serata su Canale 5, ottavo appuntamento con "Isola dei Famosi”, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia. A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary B ...Nathaly Caldonazzo e Fabio dei Jalisse lasciano la Palapa durante la puntata del 5 giugno dell’Isola dei Famosi ...