Isola dei Famosi | Pamela Camassa prima finalista | la reazione di Filippo Bisciglia

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 6 giugno 2023) Nonostante sia già in Sardegna per l’impegno annuale con il reality show Temptation Island, che conduce sin dallaedizione,col pensiero è sempre accanto alla sua fidanzata, che in queste settimane è in Honduras come naufraga dell’dei2023. E nella puntata di ieri sera, lunedì 5 maggio,è stata eletta. Questo ovviamente ha fatto esplodere la gioia di, che ha commentato la cosa sul suo profilo Instagram.dei2023,fiero della sua compagna“Pamy sono fiero di te” ha scritto ...