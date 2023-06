Isola dei Famosi | Alessandra ha un malore | sviene in diretta | Alvin la soccorre | cosa è successo

Ottava puntata con L'Famosi scivolata via con tanti colpi di scena , eliminati, fidanzamenti e la prima finalista . Lunedi 5 maggio, in diretta dagli studi di Canale 5, Ilary Blasi , Enrico Papi e Vladimir ...... dove l'allevamento de Nora fa competere alcunisuoi migliori soggetti: il mezzosangue Tenace (... Molti prodotti del suo breed si distinguono nelle rassegne di razza dell'e non solo: Nigella ...Doveva essere una semplice sfida in acqua tra Alessandra Drusian e Cristina Scuccia all'Famosi e si è trasformata in un momento di paura. A causa della differita e delle inquadrature, che giustamente non hanno indugiato sulla cantanteJalisse, la paura sui social è stata ...

Sono nati contemporaneamente due aquilotti. Probabilmente c’è stato un uovo che ha anticipato la schiusa di qualche giorno ripresa passo passo dalle videocamere ...A raggiungerla al televoto è Gian Maria Sainato, nominato dalla leader e prima finalista di quest’edizione Pamela Camassa. E in un sempre più… Leggi ...