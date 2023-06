“Isola dei Famosi 2023” | urla di terrore per Alessandra | pubblico sconvolto

Leggi su tvzap

(Di martedì 6 giugno 2023) News tv. “dei”,Drusian dei Jalisse malore in diretta: è caos. Ieri sera, 5 Giugno, su Canale 5 in diretta in prima serata è andato in onda un nuovo appuntamento con l’dei, condotto come sempre da Ilary Blasi. A commentare le avventure dei naufraghi Vladimir Luxuria ed Enrico Papi. In diretta dall’Honduras Alvin, il quale ieri sera ha saputo gestire benissimo un momento decisamente molto delicato.Drusian dei Jalisse ha avuto un malore durante una prova e le suehannoil: vediamo nel dettaglio cos’è accaduto.Leggi anche: “dei...