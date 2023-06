Isola dei Famosi 2023 | quando va in onda la semifinale? Anticipazioni e favoriti

(Di martedì 6 giugno 2023) La finale della diciassettesima edizione dell’dei, prevista per il 19 giugno, si fa sempre più vicina. La puntata di ieri, lunedì 5 giugno, ha regalato al suo pubblico momenti di forti emozioni, imprevisti, colpi di scena in un susseguirsi di eventi che ha lasciato fino all’ultimo senza respiro, con l’elezione dei finalisti. L’appuntamento è stato inaugurato dal risultato del televoto tra Nathaly Caldonazzo e Fabio Ricci. Il cantante, membro del duo Jalisse, ha avuto la meglio con il 50,56% dei voti così da obbligare la showgirl a lasciare la Playa; prima della partenza Nathaly Caldonazzo, con intento lontano dall’amichevole, ha dato il “bacio di Giuda” ad Andrea Lo Cicero. Tuttavia la sorte come si sa a volte fa i capricci e innesca tempeste improvvise; al secondo televoto si è ribaltata la situazione che invece ha ...

All'Famosi, Helena Prestes ha ricevuto una sorpresa da Carlo, il suo fidanzato. La modella ha parlato del suo difficile rapporto con gli uomini, e di come Carlo abbia saputo darle qualcosa che ...... 'Di Helena va bene tutto, però questa roba del matrimonio mi è sembrata veramente una farloccata...' Insomma anche stavolta il naufrago dell'Famosi , il quale ha fatto arrabbiare Fabio ...A L'Famosi 2023, nel corso dell'ottava puntata, Helena Prestes si è ufficialmente fidanzata con Carlo Motta in diretta TV. Quest'ultimo è approdato in Honduras proprio per dare l'anello di ...

Ascolti tv lunedì 5 giugno: chi ha vinto tra l'Isola dei Famosi 2023 e Blanca Fanpage.it

Sembra che Ilary Blasi sia decisa a continuare con i look monocromatici per l'Isola dei Famosi. Questa volta, però, ha sciolto i capelli e ha indossato un tubino nero ...È alle viste “E_state insieme in XV”, una rassegna estiva organizzata dal Municipio XV che per il secondo anno consecutivo offre alla cittadinanza musical ...