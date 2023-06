Isola dei Famosi 2023 | il web chiede la squalifica di Marco Mazzoli | “È body shaming”

(Di martedì 6 giugno 2023) L’ultima diretta dell’deiè stata caratterizzata dall’ennesima discussione tra il gruppo ed Helena Prestes, che è stata attaccata soprattutto da, il quale ha fatto sapere di non aver mai incontrato una persona più falsa di lei. Ma tra le tante critiche, il radiofonico si è permesso anche di giudicare l’aspetto estetico della naufraga paragonandola alla brutta copia di Belen Rodriguez. Neanche a dirlo, molti utenti hanno chiesto provvedimenti parlando dideiesagera su Helena Prestes Per tutta l’edizione dell’dei, i telespettatori sono stati costretti ad ascoltare parolacce e ...

... l'Italian Green Road Award 2023 è stato assegnato all'di Gran Canaria, destinazione bike ...ha puntato sulle due ruote come volano di turismo lento alla portate di tutti per la valorizzazione...Il Montenegro è solo unoPaesi dove andare se vuoi spendere pochi soldi ma concederti una ... l'di Medeira è una delle mete preferite dai giovani! Ecco, insomma, se vuoi andare in vacanza ...... anche per i loro due figli, Anton e Erik , decidono di trascorrere insieme le vacanze estive proprio all'd'Elba. In realtà l'unicaquattro a volersi godere davvero la vacanza è Maja, ...

"L'Isola dei Famosi", Luca Vetrone si rasa i capelli per un premio speciale TGCOM

Ecco le location di Un'estate all'isola d'Elba, film tedesco ma che, come il titolo lascia intuire, è ambientato in Italia.Paura all'Isola dei Famosi dove una naufraga durante una prova ha avuto un attacco di panico e Alvin è corsa a tranquillizzarla.