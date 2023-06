Isola dei Famosi 2023 | il commento de La Velenosa – EPISODIO 8 | Helena e Nathaly contro tutti

Leggi su nonsolo.tv

(Di martedì 6 giugno 2023) Non so come spiegarvi quanto questa edizione dell’non mi prenda. Non ce n’è uno che mi piaccia, non ci sono dinamiche che suscitino il mio interesse. Nonostante i naufraghi si impegnino, litighino come pazzi e si dicano le peggio cose non c’è niente da fare, a me annoiano. Tra l’altro io da brava boomer alle 23 già sognavo il mio letto e questi folli hanno chiuso la puntata all’una e quarantacinque! Maledetti. Mi sono risvegliata dal torpore solo quando Alessandra Drusian ha avuto un attacco di panico, davvero forte durante una prova. Mamma che paura che ho preso. Meno male Alvin è intervenuto subito ma è stato proprio brutto da vedere. Lei ha paura di andare in acqua dove non tocca, e ovviamente le è toccata una prova, dove doveva proprio andare dove non toccava. La paura l’ha fatta da padrona e ha avuto un forte attacco di panico. Certo col senno di poi uno ...