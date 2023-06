Isola dei Famosi 2023 | Carlo Motta fa chiarezza sulla relazione con Helena Prestess | stoccata a Marco Mazzoli e Gian Maria Sainato

(Di martedì 6 giugno 2023), il fidanzato diPrestes, ha deciso di intervenire pubblicamente in merito alle recenti dichiarazioni chehanno fatto all’dei. Le parole dei naufraghi hanno suscitato grande scalpore, mettendo in discussione la sincerità dellatra, che tuttavia ha fornito alcuni chiarimenti su quanto affermato dadeirisponde alle accuse di...

... l'Italian Green Road Award 2023 è stato assegnato all'di Gran Canaria, destinazione bike ...ha puntato sulle due ruote come volano di turismo lento alla portate di tutti per la valorizzazione...Il Montenegro è solo unoPaesi dove andare se vuoi spendere pochi soldi ma concederti una ... l'di Medeira è una delle mete preferite dai giovani! Ecco, insomma, se vuoi andare in vacanza ...... anche per i loro due figli, Anton e Erik , decidono di trascorrere insieme le vacanze estive proprio all'd'Elba. In realtà l'unicaquattro a volersi godere davvero la vacanza è Maja, ...

"L'Isola dei Famosi", Luca Vetrone si rasa i capelli per un premio speciale TGCOM

Ecco le location di Un'estate all'isola d'Elba, film tedesco ma che, come il titolo lascia intuire, è ambientato in Italia.Paura all'Isola dei Famosi dove una naufraga durante una prova ha avuto un attacco di panico e Alvin è corsa a tranquillizzarla.