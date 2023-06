Isola Carlo Motta il fidanzato di Helena Prestes si infuria vi siete inventati tutto

Leggi su people24.myblog

(Di martedì 6 giugno 2023)ha pubblicato delle storie su Instagram in cui risponde a Marco Mazzoli e Gian Maria Sainato.Nella scorsa puntata dell’dei Famosi si è parlato molto die del suo. Il modello ha raggiunto la sua fidanzata in Honduras per chiederle di sposarlo di fronte a tutti gli spettatori.