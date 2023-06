Isola 17 | l’opinione di Isa sull’ottava puntata

Leggi su isaechia

(Di martedì 6 giugno 2023) No, scusate, ma qualcuno ha capito cosa caspita bisogna fare per essere eliminati definitivamente dall’17 oltre a danneggiarsi parti del corpo o corrompere il medico honduregno e farsi rispedire in Italia? No, perché io sono felice che alla fine Nathaly Caldonazzo sia rimasta con il compito di tenerci svegli in queste ultime due settimane che ci separano dalla finale, ma obiettivamente il pubblico l’ha eliminata almeno due volte e ogni volta riciccia fuori come se nulla fosse accaduto, cioè mi sembra tipo un girone dell’inferno con la stessa dinamica che si ripete all’infinito: Nathaly eliminata, Nathaly che rientra, Nathaly eliminata, Nathaly che rientra ancora e menomale che tra 13 giorni si chiude baracca altrimenti chissà a quanti altri televoti inutili avremmo dovuto assistire. Ribadisco, felice che la Caldonazzo sia rimasta a far caciara, però in termini ...