Isola 17 | Gian Maria Sainato dopo la sorpresa a Helena Prestes | “Sono scioccato | lei aveva detto a tutti che…”

Leggi su isaechia

(Di martedì 6 giugno 2023) Ieri sera è andata in onda l’ottava puntata de L’dei Famosi e tra le varie cose – tra cui l’eliminazione di Nathaly Caldonazzo e l’elezione di Pamela Camassa come prima finalista del reality – abbiamo assistito a unaper. La produzione ha infatti fatto arrivare in Honduras Carlo Motta, il fidanzato della brasiliana, con una modalità molto particolare. Nello specificoè stata coinvolta in una prova in acqua, in cui doveva recuperare una boa, e al suo interno c’era una scrigno che conteneva un anello. Al suo rientro ad aspettarla c’era proprio Carlo; i due siprima scambiati abbracci e baci e successivamente Carlo ha chiesto alla naufraga: “Vuoi essere la mia fidanzata?”. La naufraga ha subito risposto di si e il fidanzato ha aggiunto: Quando ...