Ischia e Procida | 17 sanzioni dai controlli

(Di martedì 6 giugno 2023)ad, scattano 17. L’epilogo di un servizio a largo raggio dei Carabinieri della motovedetta 708: 17. Sulle isole dii Carabinieri della motovedetta della locale compagnia hanno effettuato un servizio a largo raggio volto a monitorare i flussi turistici e finalizzato alla tutela dell’ambiente. Questo è stato l’ultimo servizio per l’imbarcazione classe 708, a breve i militari avranno in dotazione la più performante classe 806 pronta per vivere l’inizio della nuova stagione balneare. Durante le operazioni sono state contestate 17per un totale di 6mila euro.I militari hanno constatato violazioni cole la mancata licenza per ...

...sicurezza alle migliaia di persone in visita i Carabinieri della compagnia ischitana hanno predisposto servizi di controllo lungo le principali (e più frequentate) strade e piazze diApprovano le misure annunciate da alcuni comuni per vietare le auto, come ao a, perfino a Linosa o Lampedusa. Elogiano i comuni del Trentino che hanno chiuso laccesso alle auto in ...Al Beverello, ancora in fase di restyling, lunghe code agli imbarchi: l'esplosione del caldo favorisce l'esodo verso, Capri e. Segnali positivi ovunque, sull'isola azzurra ancora polemiche per il caos ...

Una nuova motovedetta ai carabinieri per il controllo di Ischia e Procida ilmattino.it

Sulle isole di Ischia e Procida i Carabinieri della motovedetta della locale compagnia hanno effettuato dei controlli a largo raggio volti alle ...Sulle isole di Ischia e Procida i carabinieri della motovedetta della locale compagnia hanno effettuato un servizio a largo raggio volto a monitorare i flussi turistici e finalizzato alla ...