ISA World Surfing Games 2023 | Leonardo Fioravanti e gli altri azzurri eliminati dalla competizione

(Di martedì 6 giugno 2023) Terminata la sesta giornata degli ISA, tra le onde di La Bocana/El Sunzal (El Salvador). Gli artisti della tavola sono presenti in questa rassegna iridata, che metterà in palio le carte olimpiche. Centreranno l’obiettivo, l’uomo e la donna con il punteggio più alto provenienti da ciascuno dei quattro continenti (Africa, Asia, Europa e Oceania). I due slot di qualificazione per le Americhe, invece, saranno decisi attraverso i Giochi Panamericani di Santiago. Da casa Italia non arrivano buone notizie perché i rappresentanti del Bel Paese sono usciti di scena., Jesse Mendes ed Edoardo Papa, infatti, sono statinei ripescaggi., spintosi al settimo turno degli stessi, ha concluso in terza ...

I risultati della terza giornata degli ISA World Surfing Games 2023, in corso a El Salvador. La rassegna iridata mette in palio carte olimpiche per i Giochi di Parigi 2024, che per gli atleti provenienti da Europa, Africa, Asia e Oceania ...

