Iran svela missile ipersonico | viaggia 15 volte la velocità del suono

Il presidente iraniano Ebrahim Raisi ha affermato che il missile, il primo ipersonico per il Paese, rafforzerà il "potere di deterrenza" dell'e "porterà pace e stabilità nei Paesi della regione".Lo sviluppo di questo tipo di armi si lega con l'avanzamento dell'in fatto di tecnologia nucleare . In passato infatti il paese ha mostrato interesse a sviluppare impianti civili, ma i sospetti ...

L'Iran svela il missile ipersonico Fatah: può colpire a 1400 chilometri, come la distanza da Milano a Catania Virgilio Notizie

La forza aerospaziale delle Guardie rivoluzionarie ha presentato questa mattina (martedi' 6 giugno) il suo missile ipersonico, denominato ...Roma, 6 giu. (askanews) – I Guardiani della rivoluzione dell’Iran hanno svelato Fattah, il nuovo missile balistico a raggio intermedio capace di viaggiare a velocità ipersonica, ovvero tra 13 e 15 ...