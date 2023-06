È questa una dellecui lavorano maggioranza e governo per modificare la norma suibenefit contenuta nel Dl lavoro . La norma del provvedimento alza il tetto (da 258 euro) a 3mila euro ...L'più accreditata è di accorparlo alla seconda fascia di reddito, quella che comprende i ... Ad esempio, si vuole puntare ancora suibenefit , rendendo strutturale il limite di 3.000 euro ...benefit: erogati da contatto o volontariamente dal datore di lavoro I benefit , affinché non ... Come precisato anche dall' Agenzia delle Entrate , rientra in questaanche il caso in cui ...

Ipotesi fringe benefit 1.000 euro per tutti e bonus figli Il Sole 24 ORE

Il limite di esenzione fiscale sui fringe benefit potrebbe essere di mille euro per tutti, con l’aggiunta di un bonus figli da 660 euro per un massimo di tre figli. Non solo: si va verso la proroga de ...Il governo vorrebbe allargare la platea del welfare esentasse, privilegiando comunque i dipendenti con figli a cui andrebbe in aggiunta un bonus di 660 euro a figlio ...