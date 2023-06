(Di martedì 6 giugno 2023) Roma, 6 giu. (Adnkronos) – Unappuntamento senza frontiere in 18 località di ben 16 Paesi in Europa e in Brasile per diffondere la consapevolezza ambientale. Da Londra ad Atene, da Siviglia fino a Praga, dal 3 al 5 giugno è tornato l’, un vero e proprio circuito nato con l’obiettivo di stimolare ad ampio raggio la raccolta e l’avvio aper bevande in alluminio consumate in situazioni ‘on the go’ e in contesti ‘fuori casa’. Fra le tante città toccate dalanche Bari, a rappresentare l’Italia. Una tregreen ideata da Every Can Counts, organizzazione no profit internazionale (Ogni Lattina Vale) in prima linea per sostenere e divulgare i valori di una vita sempre più sostenibile e di un’economia ...

International Recycling Tour, tre giorni dedicati al riciclo delle lattine Adnkronos

Un appuntamento senza frontiere in 18 località di ben 16 Paesi in Europa e in Brasile per diffondere la consapevolezza ambientale ...A Bari la tappa italiana dell'International Recycling Tour per promuovere la sostenibilità ambientale svolta in contemporanea in 16 Paesi ...