Inter | rinnovo biennale per un difensore

Da Steven Zhang in giù, lungo tutta la dirigenza, il cammino del tecnico dell'è considerato ... Se questo è lo scenario, è naturale che presto si arrivi anche aldel contratto dell'......stati invitati dal presidente Ceferin allo stadio Ataturk di Istanbul per assistere a City -. ... La Roma, dopo ildelle promesse tra Friedkin e allenatore, dovrà fare a meno del proprio ...Sempre secondo il giornale spagnolo, il City ha rilanciato l'offerta per il, non più per ...ogni discorso sul suo futuro a dopo la finale di Champions in programma sabato contro l'. - foto ...

Inter, il rinnovo di Inzaghi è vicino: il feeling con Zhang non è mancato in nessun momento TUTTO mercato WEB

Si parla di un accordo biennale: dopo mesi di dubbi, dopo la finale di Istanbul, dovrebbe arrivare l'attesa firma di rinnovo ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...