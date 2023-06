Inter | Onana | «Il Manchester City avrà più pressione di noi»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 6 giugno 2023) André, portiere dell’, ha parlato nel corso del media day organizzato dall’UEFA in vista della finale di Champions André, portiere dell’, ha parlato a Voetbalnational nel corso del media day organizzato dall’UEFA. PAROLE – «Sarà una partita speciale per noi, un’opportunità che potrebbe capitare una sola volta nella vita di un giocatore. Per questo è importante essere preparati e non avere troppa tensione. Affronteremo un avversario molto forte, ma noi non abbiamo nulla da perdere: hanno sicuramente piùdi noi».