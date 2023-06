Inter-Manchester City | quanti soldi guadagna chi vince la Champions League? Tutte le cifre

(Di martedì 6 giugno 2023) Manca sempre meno alla Finale di UEFA. Con esattezza, la gara, si giocherà sabato 10 giugno 2023 a partire dalle ore 21.00 all’no dell’Ataturk Olympic Stadium di Istanbul. Volendo rinfrescare la memoria, le due compagini che ne prenderanno parte, saranno ildi Pep Guardiola e l’di Simone Inzaghi. Ci si aspetta un incontro avnte e a essere favoriti, ovviamente, sono i Citizens. Ma occhio perché le finali, quelle giocate in una gara secca, non sono mai scontate e i nerazzurri sono in gran forma nell’ultimo periodo. La compagine inglese ha chiuso sin qui, con due trofei. Il primo rappresentato dalla vittoria della Premiera seguito di una grande rimonta sull’Arsenal che quindi è stato costretto ad ...

Ha indossato le maglie di Malmoe, Ajax, Juventus,, Barcellona prima di approdare al Milan. Prosegue la carriera con Psg,e Galaxy prima di tornare in rossonero nel 2019. Il 4 giugno ......i pensieri di tutti sono sintonizzati sulla finale di Champions di sabato contro ilCity. Lukaku tornerà al Chelsea, ma l'farà il possibile per ottenere un nuovo prestito senza pagare ...È la terza per prestigio dopo la Champions League (che vedrà sabato in campoCity) e l'Europa League (vinta dal Siviglia battendo la Roma ai rigori). In questa stagione la ...

Inter-City, Marotta: "Grande merito a Inzaghi, non sempre vince il più ricco" Sky Sport

Giuseppe Bergomi, ex calciatore dell’Inter, espone il modo in cui i nerazzurri potrebbero vincere la finale di Champions League contro il Manchester City su Sky Sport. MOMENTO – Giuseppe Bergomi così ...La finale di Champions League, la partita più attesa della stagione, si avvicina. Inter e Manchester City si sfideranno all'Ataturk Stadium di Istanbul, sabato 10 giugno, nel tentativo di alzare al ci ...