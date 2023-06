Inter | le ultime su Mkhitaryan

(Di martedì 6 giugno 2023) Henrikhmigliora giorno dopo giorno, il centrocampista armeno oggi ha svolto parte dell’allenamento in gruppo e parte in seduta...

Commenta per primo Henrikh Mkhitaryan migliora giorno dopo giorno, il centrocampista armeno oggi ha svolto parte dell'allenamento in gruppo e parte in seduta personalizzata, ma il pieno recupero per ...Sabato la finale di Champions League tra Manchester City ed. Le sulla squadra di Guardiola con il nostro Davide ...

FCINTER1908 / Inter, tutti pronti per Istanbul Le ultime su Mkhitaryan e Correa fcinter1908

Pep ha passato gli ultimi due giorni a studiare l’Inter. “Sono una squadra con tanta storia, hanno fatto molto bene negli ultimi anni - spiega -. Non è solo quanto difendono bene, ma anche per quanto ...Manchester City-Inter tra Zhang e Zilliacus. BUONA LA… ULTIMA Zilliacus, a ridosso di Manchester City-Inter, si candida per essere il nuovo numero uno dell’Inter ma non si tratta del nuovo portiere e ...