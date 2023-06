Intensificati i controlli a San Giovanni | Identificate 205 persone

(Di martedì 6 giugno 2023)a Sane Barra:205, sequestrati veicoli e contestate violazioni del Codice della Strada Ieri gli agenti del Commissariato San-Barra e personale della Polizia Locale, con il supporto dei Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei quartieri Sane Barra. Nel corso dell’attività gli operatori hanno identificato 205, di cui 79 con precedenti di polizia, controllato 94 veicoli, di cui due sottoposti a sequestro amministrativo e uno a fermo amministrativo, e contestato 9 violazioni del Codice della Strada per mancata copertura assicurativa, guida di veicolo ...

... su disposizione del Questore di Vibo Valentia, sono statii servizi di controllo del ...all'abuso di sostanze alcoliche da parte di chi si mette alla guida con serratimediante ...Sono statiin collaborazione con la Polizia di stato in quei territori dove non c'è un commissariato nei luoghi di maggiore aggregazione giovanile, concentrati nei fine ...Sarannoin città ida parte della Polizia Locale. L'inizio di questo nuovo corso, che risponde all'esigenza per l'Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Franz Caruso, di ...

Controlli movida: intensificati i servizi dalla Polizia di Stato ... Questure sul web

Arrestati due cittadini marocchini indiziati di detenzione di sostanza stupefacente dal Commissariato di Pubblica Sicurezza Centro.Un autocarro, risultato perfettamente in regola con le norme di circolazione stradale, trasportava pesce e molluschi, sebbene si trattasse di un mezzo non destinato al trasporto di alimenti.