Instagram down oggi | il social non funziona | cosa è successo

(Di martedì 6 giugno 2023)non. Nel pomeriggio di, martedì 6 giugno 2023, intorno alle ore 16,45 il notonetwork ha smesso dire. Molti utenti infatti non riesco ad accedere alla piattaforma. Tantissime le segnalazioni su Twitter e sui siti specializzati comedetector. In particolare risulta impossibile accedere ada pc. Nessun problema al momento tramite app. Lo stesso problema è stato segnalato per Facebook e WhatsApp. Non è ancora chiarostia succedendo e non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali da parte di Meta. Già ieri sera c’era stato qualche malmento. Problemi che non hanno riguardato solo l’Italia, ...

Numerose le segnalazioni degli utenti per il malfunzionamento dei principali social network nel pomeriggio di martedì 6 giugno ...WhatsApp, Instagram e Facebook down nel primo pomeriggio di martedì 6 giugno. Problemi per il gruppo Meta, l’impresa statunitense che controlla alcuni dei social più importanti. Tante le segnalazioni ...