... soprattutto, da quell'impulso, diciamo, all'che hanno i giovani già dentro, portano poi al successo e a formare le generazioni futuri". Così ad askanews Tommaso, professore e ...... Member of the Pharmaceuticals Executive Committee Bayer; Tommaso, Direttore Marketing e R. E. ... imprese e operatori dell'tra cui Paola Frassinetti, Sottosegretario al Ministero dell'...... member of the pharmaceuticals executive committee Bayer; Tommaso, direttore marketing ... imprese e operatori dell'tra cui Paola Frassinetti, sottosegretaria al ministero dell'...

Innovazione, Saso (Unimarconi): coinvolgiamo aziende e studenti ... Il Sole 24 ORE

Martedì, 6 giugno 2023 Home > aiTv > Innovazione, Iezzi (Swascan): attenzione all'utilizzo illegale Milano, 6 giu. (askanews) - "L'innovazione rappresenta sempre un aspetto positivo, indubbiamente, ma ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come ...