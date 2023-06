Innovazione | Mazzoncini A2A | Serve disruption per affrontare sfide di oggi

(Di martedì 6 giugno 2023) Milano, 6 mag. (Adnkronos) - "tantaperché abbiamo grandissimedi fronte, come il climate change e l'earth overshoot day, il fatto che stiamo finendo troppo presto le risorse del pianeta e abbiamo 59 guerre e 2 miliardi di persone che vivono in conflitti, quindi bisogna riportare la pace nel pianeta". Lo sostiene Renato, amministratore delegato di A2A, intervenutoa margine del Young Innovators Business Forum, a Palazzo Mezzanotte a Milano. "L'-continua- è una cosa che sta un po' dentro di noi, quindi tutta la vita si può innovare però certamente i giovani hanno una capacità dimaggiore di noi più grandi, e quindi da loro ci si aspetta più". ...

ENEA; Andrea Carapellese, International Expert on Investment & Technology at UNIDO; ... Tra i maggiori, ci saranno Renato, Amministratore Delegato A2A; Massimo Nordio, Vice ...Tra i maggiori, ci saranno Renato, amministratore delegato A2a; Massimo Nordio, ... imprese e operatori dell'tra cui Paola Frassinetti, sottosegretaria al ministero dell'...ENEA; Andrea Carapellese, International Expert on Investment & Technology at UNIDO; ... Tra i maggiori, ci saranno Renato, Amministratore Delegato A2A; Massimo Nordio, Vice ...

Innovazione, Mazzoncini (A2A): "Serve disruption per affrontare ... Entilocali-online

(Adnkronos) – “Serve tanta innovazione perché abbiamo grandissime sfide di fronte, come il climate change e l’earth overshoot day, il fatto che stiamo finendo troppo presto le risorse del pianeta e ab ...Il 6 giugno a Palazzo Mezzanotte l’appuntamento dedicato alla trasformazione digitale, con imprese e opinion leader a confronto ...