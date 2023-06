Incredibile | l' allenatore del Napoli Futsal non si presenta alla semifinale per lo scudetto | è ' scappato' in Iraq

Commenta per primo L'della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di Sky alla vigilia della ... raggiungere due finali in una stagione è un traguardo, la prima è ...Secondo quanto riferito dal portale di Gazzetta il tecnico del Napoli Futsal avrebbe dovuto guidare la squadra nella sfida decisiva contro la Feldi Eboli per l'accesso alla finale scudetto di futsal. ...È stato unsiparietto quello avvenuto nella sala stampa del centro sportivo del Napoli a Castel ... Un gesto ironico da parte dei tifosi del Napoli che hanno voluto ringraziare l'...

R. Keane: “Moyes è sempre stato un ottimo allenatore. Traguardo incredibile” Viola News

L'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di Sky alla vigilia della sfida contro il West Ham, atto conclusivo della Conference League 2022/23: "Entrando qui mi è passato ...Il Napoli ha una lunga e affascinante storia nel mondo del calcio, culminata con la sua vittoria nello scudetto nel 2023. Fondata nel 1926, la squadra ...