AGI/Vista - "E' fondamentale rafforzare la cooperazione nel contrasto alla migrazione irregolare. L'approccio non può essere solo securitario". Lo ha detto il premier Giorgia, dopo l'a Tunisi con il presidente tunisino Kais Saied. Chigi... sta ufficialmente organizzando, in accordo col Cremlino, unal vertice in quel di Mosca: ... che vede protagonista una persona meno nota nel ruolo di negoziatrice: Giorgia. La premier ...Così la presidente del Consiglio, Giorgia, al termine dell'con il presidente della Repubblica di Tunisia, Kais Saied. 'Abbiamo portato avanti nei negoziati - ha sottolineato- ...

Incontro Meloni-Saied: "L'Italia si sforza per l'accordo Tunisia-Fmi" TGCOM

