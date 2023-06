Incidente tra auto e scooter | 15enne in coma al Cardarelli

(Di martedì 6 giugno 2023) Terribilea Pimonte, vicino Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Qui unocon a bordo due 15enni si è scontrato improvvisamente con un’che arrivava dal senso opposto.trainalViolento l’impatto: i due giovani sono stati disarcionati dalla sella finendo rovinosamente a terra. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

I premi corrisposti per l' assicurazione rientranole tipologie di spesa che i contribuenti possono portare in detrazione nella dichiarazione dei ...alla guida del veicolo in caso dicon ......[ 08/01/2023 ]Spezia e Lecce è solo pari e patta: al 'Picco' si chiude sullo 0 - 0 Evidenza [ 25/04/2022 ] Lecce - Pisa: sfida ad alta quota sognando la serie A Evidenza [ 13/09/2021 ]......[ 08/01/2023 ]Spezia e Lecce è solo pari e patta: al 'Picco' si chiude sullo 0 - 0 Evidenza [ 25/04/2022 ] Lecce - Pisa: sfida ad alta quota sognando la serie A Evidenza [ 13/09/2021 ]...

Incidente a Campobasso, schianto tra auto e tir: morta una donna Adnkronos

GORGO AL MONTICANO (TREVISO) - Vasco Basso, camionista 49enne di Salgareda, stava andando a Motta di Livenza a prendere la figlia dopo una partita di basket quando è uscito di strada a ...Grave incidente stradale ieri mattina, intorno alle 8.40, lungo la provinciale, che da Fonte delle Pietre scende verso Santa Maria Goretti, nel territorio di Offida, nei pressi del ristorante ‘La Font ...