Incendio Buenavista | distrutto il 90% del locale | fiamme partite dal tetto | temperature altissime

(Di martedì 6 giugno 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color È andatoil 90% del, ildi Origgio lungo la ex statale Varesina, poco dopo il complesso Novartis.a Origgio: riaperta la ex Varesina I Vigili del fuoco intervenuti per sedare leche attorno alle 3.30 di notte hanno cominciato a consumare l’edificio, sono riusciti a riportare la situazione ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Incendio devasta il Buena Vista di Origgio MilanoToday.it

Incendio del Buenavista a Origgio: riaperta la strada ex Varesina, Vigili sul fuoco sul posto per focolai, distrutto il 90% del locale ...Gli operatori hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area Foto d'archivio. Per cause in corso di accertamento, in fiamme il tetto del Buena Vista. Incendio nella notte a Origgio, nel… Leggi ...