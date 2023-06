In un mondo in cui pochi divorano le risorse di molti il linguaggio alimentare ci racconta l' evoluzione o l' involuzione dell' uomo più di qualsiasi altra filosofia

Leggi su iodonna

(Di martedì 6 giugno 2023) Serena Dandini (foto di Gianmarco Chieregato). La parola dieta deriva dal greco ??????? (diaita) e significa modo di vivere. Non so se questa definizione sia più rassicurante in questo periodo in cui dobbiamo sottoporci all’antico rito in voga nei popoli del primo, quello ricco e agiato, ovvero la temutissima prova costume. Di solito si ricorre ai ripari troppo tardi e il cibo diventa un acerrimo nemico da tenere a distanza con privazioni varie suggerite dall’ultimo santone in auge su internet. Oppure seguendo consigli last minute orecchiati durante qualche abbuffata invernale che di solito cominciano sempre con la fatidica frase: “Un mio amico fa il digiuno intermittente e poi solo banane per una settimana e ha perso…”. Il cibo è diventata un’ossessione in tutti i sensi, ne parliamo, lo desideriamo, lo temiamo, lo ammiriamo in tv e ne ...