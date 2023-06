In Ucraina distrutta la diga vicino Kherson | migliaia di persone a rischio

(Di martedì 6 giugno 2023) Unadi epoca sovietica a Nova Kakhovka, nella parte della regione dicontrollata dai russi nell'meridionale, è stata fatta saltare in aria oggi, scatenando un'inondazione in tutta ...

... controllata dalle forze russe, è statada bombardamenti ucraini, mentre un funzionario ... ha fatto infuriore, non poco il capo della diplomazia, Dmytro Kuleba. Dopo avere chiesto la ...... la piena sommerge diverse le isole 07:50 Zelensky: "Digada terroristi russi" 07:37 Diga ... rischio inondazioni 01:40 Allarme aereo su molte regioni dell'Ma mentre si sta cercando di metterle in salvo, la Russia e l'si stanno rimpallando la ... Il ministro delle Emergenze russo, invece, sostiene che la diga sia stata parzialmentea ...

Ucraina, la centrale idroelettrica di Kakhovka è stata completamente distrutta insieme alla diga Il Riformista

Allarme antiaereo in tutta l'Ucraina nel giorno in cui il cardinale Zuppi sarà Kiev per una "missione d'ascolto" . La difesa aerea ucraina ha detto ...Allarme antiaereo in tutta l'Ucraina nel giorno in cui il cardinale Zuppi sarà Kiev per una "missione d'ascolto" . La difesa aerea ucraina ha detto di aver distrutto tutti e 35 i missili da crociera l ...