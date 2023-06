In attesa di Fiorentina-West Ham | il cammino delle due squadre fino alla finale

Leggi su contropiedeazzurro

(Di martedì 6 giugno 2023) Mercoledì 7 giugno: questo il giorno delladi Conference League che i tifosi diHam avranno segnato e cerchiato sul calendario. Alcuni di loro saranno a Praga a sostenere i propri beniamini per scrivere la storia. Perché vincere significherebbe interrompere un digiuno europeo che dura per i viola dal 1961 e per gli Hammers dal 1965: questi gli anni in cui le due compagini hanno sollevato l’ultima Coppa, si trattava in entrambi i casi della CoppaCoppe. Leggi anche:, ora testa alHam: Fabianski avvisa Italiano Analizziamo ilche ha portato gli inglesi e i toscaniall’ultimo atto e notiamo subito un exploit da parte di entrambe le: gli uomini di Moyes nelle 14 ...