Il video dell' esplosione della diga di Kakhovka in Ucraina

... esserci entrato in contatto, magari aver esercitato il fascino'uomo più grande, e poi tra una parola e l'altra voler arrivare al vero scopo. Quello di foto eintimi. Ma stavolta però il ......- si legge - lui e i suoi subordinati hanno sistematicamente terrorizzato la popolazione'... comandante della 72a brigata russa, che in unconfessa di aver dato l'ordine, da ubriaco, di far ...06 giu 01:35 Zelensky: "Con Gb discusso di coalizione di sistemi Patriot" Il Presidente'... Lo ha detto il capo dello Stato ucraino nel suo discorsoserale alla nazione, riferisce Ukrinform. '...

Bus nella scarpata: il video dell'incidente e il racconto di Pellegrino Iandolo dei Vigili del fuoco RaiNews

Presentazione del video realizzato in occasione del "Palio Rafting Ombrone". Il video realizzato dall’associazione TerramareUisp con il Contributo di Banca Tema e dell’ambito Turistico Toscana Sud sar ...Allarme antiaereo in tutta l'Ucraina nel giorno in cui il cardinale Zuppi sarà Kiev per una "missione d'ascolto" . La difesa aerea ucraina ha detto di aver distrutto tutti e 35 i missili da crociera l ...