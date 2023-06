Il trasportatore che viaggia nel futuro per aiutare i colleghi a non ripetere gli errori del passato

(Di martedì 6 giugno 2023) "Ilappartiene a coloro che si preparano per esso oggi" ha detto Malcom X , attivista per i diritti umani e leader nella lotta degli afroamericani. Una frase che sembra aver "guidato" gli ...

Una letteraparte dal passato , invitando il futuro a non dimenticare le origini, e le pagine di storia fatta di lavoro e di rispetto e a guardare agli errori compiuti per non ripeterli e ...Il padre era unsu carrozza a cavalli, mentre la madre aveva un piccolo negozio di ...si trovava di fronte al campo di calcio Rampigna. Era il 1967. Tre anni più tardi ha aperto un ...... l'uomola holding aveva deputato allo spostamento della droga: "Avevo il ruolo disu Napoli, conto di Ursini (Daniele Ursini, ndr) e sotto le sue direttive.

Trasporto pubblico in Europa, non basta la gratuità per convincere ... Euronews Italiano

L’uomo è titolare di una ditta di trasporti. Una volta immessa sul mercato la droga avrebbe fruttato circa 7 milioni di euro ...Sul tir gli hanno trovato 85 chilogrammi di cocaina, un carico di droga che sul mercato vale qualcosa come sette milioni di euro. Per questo un camionista calabrese è stato arrestato dalla Guardia di ...